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"AMADEUS" VE "KÜHEYLAN" AFETZEDELER İÇİN SAHNELENECEK!

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'AMADEUS' VE 'KÜHEYLAN' AFETZEDELER İÇİN SAHNELENECEK!

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı "Amadeus" ve "Küheylan" oyun gelirleri afetzedelere dayanışma sağlamak için Zorlu PSM’de sahnelenecek

21-22 Şubat tarihlerinde sahnelenecek "Küheylan" ve 26 Şubat'ta "Amadeus" ile eğitimde fırsat eşitliği kapsamında afetzede çocuklar ve gençlerin eğitimine destek olması amacıyla Türk Eğitim Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağışlanacak.

Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz'in başrolleri paylaştığı "Amadeus" ile Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan, Gizem Katmer, Dilara Ük, Bertan Dirikolu, Sercan Batık ve Oğuzhan Keskin'in oynadığı "Küheylan" bu kez afetzedeler için perde açacak.

Afetzedeler yararına sahnelenecek olan oyunların biletleri Biletix ve Passo tarafından satışa sunuldu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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