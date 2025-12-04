Aleyna Solaker, 'Güller ve Günahlar' setinde yaşadığı korku dolu anları anlattı

Aleyna Solaker, sahne gereği dolabın içinde kilitli kalması gerektiği anları anlatırken ne hissettiğini açıkladı.

"SANİYELERLE BİLE DURMAK ÇOK ZOR"

Çekim ekibinin güvenlik önlemlerini almasına rağmen, saniyelerin bile çok uzun geçtiğini ifade eden Solaker, "Kapılar hemen açıldı çünkü gerçekten saniyelerle bile durmak çok zor. Sette böyle sahneler yaşamak oyuncu olarak sizi hem fiziksel hem de duygusal etkiliyor. Fakat dolaptan çıktıktan sonra Azra olarak değil Aleyna olduğum için geçiyor."

Genç oyuncunun samimi açıklamaları, dizi severlerin merak ettiği perde arkası detaylarını gözler önüne sererken, setteki zorlukların bir oyuncu için nasıl bir deneyim olduğunu da ortaya koydu. Aleyna Solaker, hem yeteneği hem de bu tür sahnelere yaklaşımıyla genç oyunculara da ilham veriyor.