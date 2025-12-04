Haberler

Aleyna Solaker 'Güller ve Günahlar' setinde yaşadığı korku dolu anları anlattı

Aleyna Solaker 'Güller ve Günahlar' setinde yaşadığı korku dolu anları anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sevilen dizi 'Güller ve Günahlar'da Azra karakterini canlandıran Aleyna Solaker, sette yaşadığı korku dolu anları anlattı. Dolapta kilitli kalma sahnesinin perde arkasını ilk kez açıkladı.

  • Aleyna Solaker, 'Güller ve Günahlar' dizisinin setinde dolabın içinde kilitli kalması gereken bir sahne çekti.
  • Solaker, dolapta saniyelerle bile durmanın çok zor olduğunu belirtti.
  • Oyuncu, bu tür sahnelerin fiziksel ve duygusal etkileri olduğunu ifade etti.

Aleyna Solaker, sahne gereği dolabın içinde kilitli kalması gerektiği anları anlatırken ne hissettiğini açıkladı.

"SANİYELERLE BİLE DURMAK ÇOK ZOR"

Çekim ekibinin güvenlik önlemlerini almasına rağmen, saniyelerin bile çok uzun geçtiğini ifade eden Solaker, "Kapılar hemen açıldı çünkü gerçekten saniyelerle bile durmak çok zor. Sette böyle sahneler yaşamak oyuncu olarak sizi hem fiziksel hem de duygusal etkiliyor. Fakat dolaptan çıktıktan sonra Azra olarak değil Aleyna olduğum için geçiyor."

Aleyna Solaker, 'Güller ve Günahlar' setinde yaşadığı korku dolu anları anlattı

Genç oyuncunun samimi açıklamaları, dizi severlerin merak ettiği perde arkası detaylarını gözler önüne sererken, setteki zorlukların bir oyuncu için nasıl bir deneyim olduğunu da ortaya koydu. Aleyna Solaker, hem yeteneği hem de bu tür sahnelere yaklaşımıyla genç oyunculara da ilham veriyor.

Eylül Baysal
Haberler.com / Magazin
Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

Putin'in uykularını kaçıracak görüntü! Hepsini o ülkeye getirdiler
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Türkiye adliyedeki 147 milyonluk hırsızlığı konuşuyor! Şüpheli memur hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi

Adliyeden 147 milyonluk vurgun yapan katip hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem! Aylarca forma giyemeyecek
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Karadeniz'deki saldırıların ardından Ankara'dan ilk somut adım

Karadeniz'deki saldırıların ardından Ankara'dan ilk somut adım
Leonardo DiCaprio ikinci Oscar'ın kapısını araladı

Eleştirmenler de bayıldı, ünlü oyuncu ikinci Oscar'a gidiyor
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Muhalefet partilerinin asgari ücret zammı talebi! Rekor DEM Parti'de

İşte muhalefetin asgari ücret için zam talebi! Rekor DEM Parti'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.