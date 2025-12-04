Aleyna Solaker 'Güller ve Günahlar' setinde yaşadığı korku dolu anları anlattı
Sevilen dizi 'Güller ve Günahlar'da Azra karakterini canlandıran Aleyna Solaker, sette yaşadığı korku dolu anları anlattı. Dolapta kilitli kalma sahnesinin perde arkasını ilk kez açıkladı.
- Aleyna Solaker, 'Güller ve Günahlar' dizisinin setinde dolabın içinde kilitli kalması gereken bir sahne çekti.
- Solaker, dolapta saniyelerle bile durmanın çok zor olduğunu belirtti.
- Oyuncu, bu tür sahnelerin fiziksel ve duygusal etkileri olduğunu ifade etti.
Aleyna Solaker, sahne gereği dolabın içinde kilitli kalması gerektiği anları anlatırken ne hissettiğini açıkladı.
"SANİYELERLE BİLE DURMAK ÇOK ZOR"
Çekim ekibinin güvenlik önlemlerini almasına rağmen, saniyelerin bile çok uzun geçtiğini ifade eden Solaker, "Kapılar hemen açıldı çünkü gerçekten saniyelerle bile durmak çok zor. Sette böyle sahneler yaşamak oyuncu olarak sizi hem fiziksel hem de duygusal etkiliyor. Fakat dolaptan çıktıktan sonra Azra olarak değil Aleyna olduğum için geçiyor."
Genç oyuncunun samimi açıklamaları, dizi severlerin merak ettiği perde arkası detaylarını gözler önüne sererken, setteki zorlukların bir oyuncu için nasıl bir deneyim olduğunu da ortaya koydu. Aleyna Solaker, hem yeteneği hem de bu tür sahnelere yaklaşımıyla genç oyunculara da ilham veriyor.