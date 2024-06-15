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Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti

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Survivor All Star'daki performansı ve Yunus Emre ile yakınlığından dolayı sık sık adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, röportaj yaptığı esnada Yunus Emre'nin adını duyunca sinirlenerek uzaklaştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da mücadele ederken takım arkadaşı Yunus Emre ile yakınlığından dolayı annesi tarafından uyarılan Aleyna Kalaycıoğlu, son hamlesiyle dikkat çekti. Survivor finalinde konuşan Kalaycıoğlu, Yunus Emre'nin adını duyunca sinirlendi.

Önceki gün İstanbul'da yapılan büyük Survivor finaline giden Aleyna Kalaycıoğlu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Survivor'da yaşanan zorluklardan bahseden Kalaycıoğlu, Magazin Burada muhabirinin "Samimi bir şey soracağım. Şuraya bir gönül sızısı da koydu mu? Yunus Emre falan" demesine sinirlenerek röportajı yarıda keserek gitti.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

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