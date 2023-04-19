Aldatmak... BEKLENMEDİK KARŞILAŞMA!

'ALDATMAK' 27. BÖLÜM ÖZETİ

Güzide tarafından uğradıkları ağır yenilgi Tarık ve Yeşim'in kopmasına sebep olur. Tarık, Yeşim'i hayatından çıkarmaya çalışırken Yeşim ise fevri hareketleri yüzünden kendini bir kez daha tuzağa düşmüş halde bulmak üzeredir.

Oylum, dokuz ay sonra doğacak bir bebeğe, anne olmaya kendini hazır hissetmemektedir. Çok zor bir zamanında yeniden yanında bulduğu Tolga ile duygusal bir an yaşar.

Her şeyi yoluna koymak için bir hamle yapsa da bu kararının sonuçları onu dehşete düşürür.

Oltan'ı alt etmek için kurduğu oyunda köşeye sıkışan Ozan, Tolga ile birlik olup yeni bir plan yapar. Ancak işler beklendiği gibi gitmez.