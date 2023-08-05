Şarkıcı Ajdar'ın kadınlar için sarf ettiği sözler büyük tepki çekti. Ajdar, hayatına girecek kadının ayaklarını yıkaması gerektiğini söyleyerek tartışma yarattı. Bu sözler sonrası birçok kadın yorumcu Ajdar'ı eleştirdi.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre şarkıcı Ajdar'ın kadınlar için sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.

Hayatına girecek kadınının ayaklarını yıkaması gerektiğini söyleyen şarkıcı sinirlerine hakim olamadı. Ajdar " Ben bir dünya starıyım. Bir mühendisim. Beni diğer erkekler ile karıştırmayın. Bir kadın benim hayatıma girmesi için ayağımı yıkasın,yalasın. Ben köpeksin dediğim de evet köpeğim diyecek" dedi.

Şok etkisi yaratan bu sözler sonrası bir çok kadın yorumcu Ajdar'ı topa tuttu.

TARKAN'A LAF ETMİŞTİ

Ajdar'ın "Tarkan bir star mıdır?" sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem olmuştu. Tarkan'ın star olmadığını söyleyen Ajdar, "Eğer starsa benim gibi kendi çabasıyla çıksaydı. İlluminati'nin oyununu o bozsaydı" ifadelerini kullanmıştı.