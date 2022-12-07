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Aile Dizisinde Özge Özpirinçci Gitti Serenay Sarıkaya Geldi

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Aile Dizisinde Özge Özpirinçci Gitti Serenay Sarıkaya Geldi

Özge Özpirinçci, başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ'la paylaşacağı Aile dizisiyle izleyici karşısına çıkacaktı. Özpirinçci, son anda kadrodan çıkarıldı yerine Serenay Sarıkaya dahil edildi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özge Özpirinçci geçen günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'la Aile dizisinde oynayacağını açıklamıştı. Ancak bomba bir gelişme oldu. Özpirinçci son anda kadro dışı kaldı. Yapımcı Kerem Çatay Yakamoz S-245 dizisinde partner Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'yi bir araya getirmekten vazgeçti. Aile'deki psikilog Devin rolünün Sarıkaya'nın olduğu öğrenildi. Bir yaşındaki bebeğiyle beraber Bodrum'daki evinin kapatıp İstanbul'a dönen Özpirinçci'nin yaşanan son dakika gelişmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadığı kulislerde konuşuluyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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