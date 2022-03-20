AIDS olduğu söylenen Fehmi Dalsaldı, iddialara kendine has üslubuyla yanıt verdi: Ölüm döşeğinde olduğum için canım incir reçeli çekti

Magazinkolik'in haberine göre; sosyal medya hesabından açıklama yapan televizyon ve radyo programcısı, komedyen Fehmi Dalsaldı, AIDS hastalığı ile mücadele ettiği ve durumunun ağır olduğu haberlerinin asılsız olduğunu kendine has üslubuyla yanıtladı.

"ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLDUĞUM İÇİN CANIM İNCİR REÇELİ ÇEKTİ"

Dalsaldı, "Yoğun bakımda ölüm döşeğinde olduğum için incir reçeli çekti canım. Bulamamışlar vişne reçeli getirmişler, ben de aldım yiyorum. Ve hayatın geri kalanıyla da t..... geçiyorum" ifadelerini kullandı.

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