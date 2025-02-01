ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, çok sayıda ölü var

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti! Faiz ve enflasyon tahmini dikkat çekici

Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı

Ailesinden 4 kişiyi öldüren cani tutuklandı

Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar'ın Youtube kanalında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kendi hayatı ve kariyeri hakkında konuşan Taylan, Abdullah Ünal karakteri için önce kendisine teklif geldiğini ancak sağlık durumu nedeniyle reddettiğini açıkladı.

Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar'ın Youtube kanalında hayatına dair şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Sinema sektörüyle ilgili konuşan Ahmet Mümtaz Taylan, kız arkadaşı olduğunu "Yönetmensiz bir iş şefsiz orkestraya benzer. Kurguya giden yönetmenler de var. Benim kız arkadaşım yönetmen. Kız arkadaşım televizyon yönetmeni" diye anlattı.

Hülya Avşar ise "Senin kız arkadaşın mı var, hiç yakıştıramadım" diyerek kahkaha attı.

KIZILCIK ŞERBETİ VE SETTAR TANRIÖĞEN AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbeti hakkında konuşan Taylan, "Abdullah Ünal karakteri için önce bana gelmişlerdi. Sağlık durumum çok iyi değildi. O sene bana gelen projeleri reddettikten sonra açık kalp ameliyatı oldum. Settar oynadı, olağanüstü de oynadı. Hayat işte o rahatsızlandı. Ben zaten Settar rolü yapmaya gitmedim. Abdullah olmaya gittim" dedi.

"FİZİKEN ÇOK GERİLEMİŞTİM"

"Ameliyat olalı 2 yıla yaklaştı" diyen oyuncu, "Geçen sene fiziken çok gerilemiştim. Alkol yok benim hayatımda. Bir sene önce bitti bu iş çok kötüyüm diyordum, ağır bir ameliyat by pass" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Fenomen dizi final yapıyor!
img

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
img

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.