Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
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Oyuncu Ahmet Kural, ikinci kez baba olacağını açıkladı. Beş aylık hamile olan eşi Çağla Gizem Şahin ile bir erkek çocuk beklediklerini duyuran Kural, yeniden baba olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

42 yaşındaki başarılı oyuncu Ahmet Kural, hem özel hayatındaki hem de ailesindeki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dört yıl süren birlikteliğin ardından 18 Temmuz 2023'te avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da hayatını birleştiren Kural, şimdi ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen çiftin mutluluğuna bir yenisi daha eklendi. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Çağla Gizem Kural, karnı belirginleşmiş şekilde objektiflere yansıdı. Ayaküstü soruları yanıtlayan Ahmet Kural ise bu güzel haberi şu sözlerle duyurdu: İnşallah ikinci kez baba olacağım. İlkinde çok heyecanlıydım, şimdi de aynı duygular içindeyim. Baba olmak çok ayrı bir his. Yine erkek çocuk bekliyoruz

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah bagislasinda, bize pek bir mujdesi olmadi...

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