DurakMedya'da yer alan habere göre Protest müziğinin öncü ismi Ahmet Kaya'nın eşine kamyonlu sürpriz. Son günlerde hayatını konu alan filmler ile gündeme gelen Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu trafikte seyir halindeki iken bir kamyonun arkasındaki resimlerini görünce duygulandı.

O anları paylaşan Gülten Kaya Hayaloğlu " Hep hayatın İçinde" notunu düştü. Ahmet Kaya ve eşinin kamyon arkasında olan resmini görenler beğeni ve yorum yağmuruna tuttular.