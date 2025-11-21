Adı uyuşturucu operasyonuna karışan Birce Akalay bu kez ehliyetini kaptırdı
Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Birce Akalay, Beşiktaş'ta alkollü araç kullanırken yakalandı. Ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu.
- Birce Akalay'ın kanındaki alkol oranı yasal limitin üzerinde ölçüldü.
- Birce Akalay'ın ehliyetine alkollü araç kullanımı nedeniyle geçici süreyle el konuldu.
- Birce Akalay daha önce uyuşturucu kullanımı soruşturmasında adı geçen 19 kişi arasında yer aldı.
Ünlü oyuncu Birce Akalay, İstanbul'da gerçekleştirilen trafik uygulamasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Kontrol sırasında yapılan ölçümde Akalay'ın kanında yasal limitin üzerinde alkol bulunduğu belirtilirken, alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
EHLİYETİNE EL KONULUP CEZA YAZILDI
tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'i haberine göre; Beşiktaş'ta denetim yapan trafik polislerinin radarına yakalanan Birce Akalay'a alkol testi yapıldı. Ünlü oyuncunun promil testi 1.12 çıktı. 41 yaşındaki Akalay'ın ehliyetine el konulduktan sonra idari para cezası uygulandı.
NARKOTİK SORUŞTUMASINDA ADI GEÇMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında çok sayıda tanınmış isim, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı. Testi pozitif çıkan 19 kişi arasında Birce Akalay da yer almıştı.