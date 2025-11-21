Haberler

Adı uyuşturucu operasyonuna karışan Birce Akalay bu kez ehliyetini kaptırdı

Adı uyuşturucu operasyonuna karışan Birce Akalay bu kez ehliyetini kaptırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Birce Akalay, Beşiktaş'ta alkollü araç kullanırken yakalandı. Ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu.

  • Birce Akalay'ın kanındaki alkol oranı yasal limitin üzerinde ölçüldü.
  • Birce Akalay'ın ehliyetine alkollü araç kullanımı nedeniyle geçici süreyle el konuldu.
  • Birce Akalay daha önce uyuşturucu kullanımı soruşturmasında adı geçen 19 kişi arasında yer aldı.

Ünlü oyuncu Birce Akalay, İstanbul'da gerçekleştirilen trafik uygulamasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Kontrol sırasında yapılan ölçümde Akalay'ın kanında yasal limitin üzerinde alkol bulunduğu belirtilirken, alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

EHLİYETİNE EL KONULUP CEZA YAZILDI

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'i haberine göre; Beşiktaş'ta denetim yapan trafik polislerinin radarına yakalanan Birce Akalay'a alkol testi yapıldı. Ünlü oyuncunun promil testi 1.12 çıktı. 41 yaşındaki Akalay'ın ehliyetine el konulduktan sonra idari para cezası uygulandı.

NARKOTİK SORUŞTUMASINDA ADI GEÇMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında çok sayıda tanınmış isim, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı. Testi pozitif çıkan 19 kişi arasında Birce Akalay da yer almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
İçlerinden biri sürpriz! İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına 'Hayır' oyu veren partiler

İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıNevizadeli:

Narkotik soruşturmada adı geçti de ne oldu? Bir şey çıktı mı hayır insanları karalamada üstünüze yok oldu paşam GBT yapılan insanlara da suçlu gözüyle bakalım bu mantıkla ?

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal Batmaz:

ne olmuş yani

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun ÇAĞLAR:

Acımayın Fışkıya.....

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozgurinnyc:

fiski babandir

yanıt3
yanıt14
Haber YorumlarıAhmet Yel:

Ataputa hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan İslam aliminin serbest bırakılmasını istiyoruz Bu ülkede doğruları konuşmak ne zamandan beridir hakaret oldu.Bu yüzden işimiz gücümüz rast gitmiyor.Zati Muhtereme hak hukuk adalet

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.