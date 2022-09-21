Adı birçok skandala karışan ünlü oyuncu Ezra Miller kendini 'Mesih' ilan etti

Adı birçok skandala karışan ünlü oyuncu Ezra Miller'ın kendini "Mesih" ilan ettiği ileri sürüldü. Miller geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada "karmaşık akıl sağlığı sorunları" yaşadığını ve tedavi göreceğini duyurmuştu.

The Flash, Fantastik Canavarlar gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Ezra Miller'ın iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

ADI BİRÇOK SUÇA KARIŞTI

29 yaşındaki oyuncu, ilk olarak 2020'de İzlanda'da bar çıkışında bir kadının boğazını sıktığı görüntülerle gündeme gelmişti. Bunun ardından ünlü oyuncuya geçen aylarda hırsızlık, istismar, bir çocuğu ve annesini alıkoyma gibi suçlamalar yöneltildi.

RUHANİ AKIL HOCASINA GİDİYOR

O dönem Miller'ın, ünlü oyuncunun sıradaki "Mesih" olduğunu düşünen Jasper Young Bear adında bir ruhani akıl hocasına gittiği ve bu kişinin Miller'a "Masonlar seni öldürmek için şeytan gönderiyorlar" dediği belirtildi. Kaynaklar, Miller'ın sette kendisinden "İsa" ya da "şeytan" diye bahsettiğini söyledi.

"HAYATIM KRİZLERLE DOLU"

Ünlü oyuncu geçen ay yaptığı açıklamada "Hayatının yoğun krizlerle dolu bir döneminde olduğunu" söyledi. Miller, gelecek ay davası devam eden suçlamalar için hakim karşısına çıkacak. Kaynak: Independent