Adı birçok skandala karışan ünlü oyuncu Ezra Miller kendini "Mesih" ilan etti
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Adı birçok skandala karışan ünlü oyuncu Ezra Miller'ın kendini "Mesih" ilan ettiği ileri sürüldü. Miller geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada "karmaşık akıl sağlığı sorunları" yaşadığını ve tedavi göreceğini duyurmuştu.
The Flash, Fantastik Canavarlar gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Ezra Miller'ın iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
29 yaşındaki oyuncu, ilk olarak 2020'de İzlanda'da bar çıkışında bir kadının boğazını sıktığı görüntülerle gündeme gelmişti. Bunun ardından ünlü oyuncuya geçen aylarda hırsızlık, istismar, bir çocuğu ve annesini alıkoyma gibi suçlamalar yöneltildi.
O dönem Miller'ın, ünlü oyuncunun sıradaki "Mesih" olduğunu düşünen Jasper Young Bear adında bir ruhani akıl hocasına gittiği ve bu kişinin Miller'a "Masonlar seni öldürmek için şeytan gönderiyorlar" dediği belirtildi. Kaynaklar, Miller'ın sette kendisinden "İsa" ya da "şeytan" diye bahsettiğini söyledi.
Ünlü oyuncu geçen ay yaptığı açıklamada "Hayatının yoğun krizlerle dolu bir döneminde olduğunu" söyledi. Miller, gelecek ay davası devam eden suçlamalar için hakim karşısına çıkacak. Kaynak: Independent