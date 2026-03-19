Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Son günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmişine dair dikkat çeken bir detay paylaştı. Gürlek, bir döneme damga vuran Ekmek Teknesi dizisinde rol aldığını açıkladı.

"GARSONLUK YAPTIM, DİZİLERDE OYNADIM"

YouTube'da Adem Metan'ın sunduğu programa konuk olan Bakan Gürlek'in kamuoyu tarafından pek bilinmeyen geçmişini anlattı.

Dizinin bir bölümünde yer aldığını belirten Gürlek, "Meslek hayatım, pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük, garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta Ekmek Teknesi'nde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i "Baba büyüksün" deyip alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

