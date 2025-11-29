Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, katıldığı programda yarışma dönemine ilişkin çarpıcı bir anıyı ilk kez anlattı. Kadir Gecesi'nde oruç tutmak istediğini söyleyen Canseven, ekip arkadaşlarının zor şartlar nedeniyle kendisini vazgeçirmeye çalıştığını ancak buna rağmen niyetini bozmadığını dile getirdi.

"YAPMA ETME DEDİLER AMA..."

Oruç tuttuğu gece yaşadıklarını anlatırken duygulandığı gözlenen Canseven, "Kadir Gecesi'nde oruç tutacağım diye kendimi perişan etmiştim. 'Yapma, etme' dediler ama dinlemedim. Gece yarısı biri, bayılmayayım diye barakanın oraya iki tane haşlanmış yumurta bırakmıştı" ifadelerine yer verdi.

"BUNU İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Sözlerinin devamında "Bunu ilk kez açıklıyorum" diyen Canseven "O haşlanmış yumurtayı iki saat boyunca kemire kemire yiyip ağlamıştım" şeklinde konuştu.