90'lı Yılların Ünlü Grubu İzel-Çelik-Ercan'ın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı

90'lı yıllara damga vuran ve albüm satışlarıyla rekor kıran İzel-Çelik-Ercan grubu, 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmiş, ancak kısa süre içinde yollarını ayırmıştı. Ayrılığın perde arkasını ise grubun üyesi Çelik, katıldığı YouTube programında açıkladı.

"SAHNEYİ TERK ETTİ, MAL GİBİ KALDIK"

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Çelik, grup olarak verdikleri konserlerden birinde yaşananları şöyle anlattı, "Bu sefer İzel ayrıldı. Kıbrıs'ta hatırlayamadığım bir yerde bir sahneye çıktık. Kaçıncı şarkı olduğunu hatırlayamıyorum. İzel bir şarkı okumak istedi. Bizim şarkımız değildi. Niye okumak istedi bilmiyoruz. Sonra sahneyi terk etti. Ercan'la mal gibi kaldık sahnede. Artık bu saatten sonra o ne olur bilmiyorum."

Çelik, bu duruma sitem ederek sözlerini şöyle sürdürdü, "Emeklilikte yaşa takılanlar gibiyiz hani son dakikada. Bir de ekstra para kazanacağız, eğleneceğiz. Güzel bir işti bence. O anlamda İzel'i doğru bulmuyorum. Biz hakikaten mal gibi kaldık sahnede."