66 yaşındaki Madonna, Instagram'da paylaştığı cesur fotoğraflar ile ağızları açık bıraktı

Madonna, 66 yaşında olmasına rağmen cesur fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Salı günü Instagram'da yayınladığı fotoğraflarda, file çorap ve siyah korse giymiş halde siyah dantel tangasını gösterdi. Ayrıca gri kovboy şapkası ve siyah ceketli pozlar da verdi.

Paylaşımında yaza veda ettiğini belirten Madonna, atı Roller ile çekilmiş fotoğraflar da paylaştı. Canlı pembe şeffaf bir elbise içinde at çiftliğinde görülen şarkıcı, yeni bir at almayı düşündüğünü de belirtti.

Madonna'nın fotoğraflarında dikkat çeken bir diğer unsur, kusursuz görünen cildiydi. Sarı saçları ve etkileyici makyajıyla poz veren şarkıcı, yaşına rağmen oldukça genç görünüyordu.

Bu paylaşım, Madonna'nın ikiz kızları Estere ve Stella'nın 12. doğum gününü kutlamasından kısa bir süre sonra geldi. Geçen hafta düzenlenen doğum günü partisinde su kaydırağı, el sanatları ve at binme gibi etkinlikler vardı.

Madonna'nın özel hayatı da dikkat çekiyor. Şarkıcının yeni erkek arkadaşı, 28 yaşındaki futbolcu Akeem Morris. Aralarında 38 yaş fark olan çift, son olarak İtalya'da tatil yaptı.

Madonna'nın dört çocuğu daha var: Lourdes (27), Rocco (24), David (18) ve Mercy (18). Stella ve Estere'yi ise 2017'de Malavi'den evlat edindi.

Şarkıcı, genç erkek arkadaşlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Akeem'den önce, kendisinden 36 yaş küçük Josh Popper ile birlikteydi. Madonna, yeni ilişkisini ilk kez 4 Temmuz'da, Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında duyurdu.