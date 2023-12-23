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6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler

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6 yıllık aranın ardından yeniden bir araya gelen Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, Gain'de yayınlanacak Yarın Yokmuş Gibi dizisinde bir araya geldi. İkilinin başrol olduğu diziden ilk kareler de geldi.

2017 senesinde İstanbul Kırmızı dizisinde başrolü paylaşan Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, 6 yıllık aranın ardından Gain platformunda yayınlanacak Yarın Yokmuş Gibi dizisi için bir araya geldi.

OYUNCU VE GAZETECİNİN HİKAYESİ ANLATILACAK

İki başarılı oyuncunun bir araya geldiği dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstleniyor. CB Medya imzasını taşıyan dizinin çekimleri 9 Aralık'ta başladı. Gain platformunda yayınlanacak olan diziden ilk kareler de izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yarın Yokmuş Gibi'de genç oyuncu Manolya ile deneyimli gazeteci Hakan'ın bir röportaj için bir araya gelmelerini ve bu vesile ile başlayan karmaşık ilişkilerini konu alıyor.

2003 yapımı "Interview" filminden uyarlanan Yarın Yokmuş Gibi dizisinin yönetmenliğini Zeynep Günay, senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alıyor.

6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler

6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Tuba Büyüküstün Halit Ergenç Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Hans Peter:

Böyle leri seyretip para kazandirmayin. Zengin edip Ülkesi hakkinda kötü konusup terk ediyorlar.

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