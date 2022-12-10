59'luk Hülya Avşar, yeni klibinde çırılçıplak kamera karşısına geçti

Başarılı şarkıcı Hülya Avşar, yeni şarkısı Anlatma'nın klibi için çırılçıplak kamera karşısına geçti. Avşar'a kısa sürede gündem olan klibinde yolda karşılaştığı Murat Altan isimli bir vatandaş eşlik etti.

Hülya Avşar'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Anlatma şarkısının klibi yayınlandı. Avşar, kısa sürede sosyal medyada gündem olan klibinde yürüyüş yaparken tanıştığı yazılımcı Murat Altan ile rol aldı. Avşar'ın klibin başındaki cesur anları da dikkatlerden kaçmadı.

ÇIRILÇIPLAK KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle her daim adında söz ettiren 59 yaşındaki Hülya Avşar, yeni klibinin başında çırılçıplak kamera karşısına geçti. Ünlü isme yeni klibinde 50 kişilik bir ekip eşlik etti. Sözü Şebnem Sungur'a, müziği ise Sezgi Erciyas'a ait şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı.

ÇIPLAK OLDUĞU SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Hülya Avşar'ın yeni klibi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Avşar'ın sesini ve şarkısını çok beğenirken bir kısım da klipteki çıplak sahnelerini eleştirdi. Avşar'ın sesini beğenmeyen bazı kullanıcılar "Ses olmayınca çareyi soyunmakta bulmuş" yorumunu yaptı. Ünlü isim ise klibi için gelen eleştiriler karşısında sessizliğini koruyor.