30 yıl sonra arkadaşlarıyla birleşen İzel herkesi korkuttu! Yardımına Çelik ve Ercan koştu

30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan konserlerine devam ediyor. İzel'in bir konser sırasında baygınlık geçirmesi ise herkesi korkuttu. Şarkıcının yardımına arkadaşları Çelik ve Ercan koştu.