3 Ağustos'ta nikah var! Ünlü çiftin kına gecesi görüntüleri ortaya çıktı

3 Ağustos'ta nikah var! Ünlü çiftin kına gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
3 Ağustos'ta nikah var! Ünlü çiftin kına gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

Geçtiğimiz ay nişanlanan Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, 3 Ağustos'ta evleniyor. Kamuran Akkor'un torunu olduğu ortaya çıkan Orhonlu ile dünyaevine girmeye hazırlanan Akbaş, dün akşam geleneklere uygun bir kına gecesi düzenledi.

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Sitare Akbaş, gönlünü meslektaşı Cengiz Orhonlu'ya kaptırdı. Genç oyuncu, O Kız dizisiyle tanınan Orhonlu ile ilişkisini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Geçtiğimiz ay nişanlanan çift, şimdi evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor.

3 Ağustos'ta nikah var! Ünlü çiftin kına gecesi görüntüleri ortaya çıktı

AİLELER VE YAKIN DOSTLAR GECEYE EŞLİK ETTİ

3 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek nikâh töreni öncesinde çift, geleneklere uygun şekilde kına gecesi yaptı. Sitare Akbaş, dün akşam özel bir organizasyonla kına gecesini kutladı. Geceye yakın dostları ve aile bireyleri katılırken, çiftin mutlu anlarına dair kareler konuklar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

ÜNLÜ İSMİN KAMURAN AKKOR'UN TORUNU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kına gecesinin ardından çiftle ilgili dikkat çekici bir detay da ortaya çıktı. Cengiz Orhonlu'nun, Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Kamuran Akkor'un torunu olduğu öğrenildi. Bu bilgi, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sitare Akbaş'ın bu sürpriz bağlantıya rağmen ilişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih etmesi ise hayranlarından takdir topladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren maaş zammında imzalar atıldı
Bir ilimizde durum vahim! 'Nerede bu yetkililer?' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et

"Nerede bu yetkililer?" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Unuttuğu bir detay Sinem'in katilini ele verdi! Tanınmamak için saçlarını bile kazıtmış

Böyle yakalandı! Sinem'in katilini unuttuğu bir detay ele verdi
Arınç'tan Gökçek'e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım

"Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım"
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış

Evlilik teklifi faciayla bitti! "Evet" dedikten sonra uçak düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zor durumda

TSK'dan ihraç edilen Ebru teğmen zor durumda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.