10 yaşındayken babasını kaybeden Ebru Şancı, ölüm haberini aldığı anı anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Söylemezsem Olmaz programının yeni yorumcusu Ebru Şancı, dünkü canlı yayında 10 yaşındayken trafik kazasında kaybettiği babasının ölüm haberini aldıkları anı anlattı. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Şancı, "Sabah 07.00'de kapı çalarak babamın öldüğünü söylediler. Annem inanmak istemedi ve 'Kazım dün gece eve geldi, çocuklarını öptü sonra da koynuma girdi yattı. Sabah da erkenden işe gitti' dedi. Bence enerjileri eve geliyor" şeklinde konuştu.

Seren Serengil'in ayrılığının ardından Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yeni yorumcusu olan Ebru Şancı, canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Yakın zamanda eşini kaybeden Elif Karlı ile sohbet eden Şancı, 10 yaşındayken babasını kaybettiğini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

"SABAH 07.00'DE BABAMIN ÖLÜM HABERİ GELDİ"

Çocuk yaşta babasını kaybettiğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Ebru Şancı, şu ifadeleri kullandı: "Benim babam ben 10 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybetti. Biz yazlıktaydık. Babam ölüm haberi sabah 07.00'de kapı çalarak geldi. 'Kazım trafik kazası geçirdi' dediler. Annem de haberi veren amcama 'Kazım dün gece eve geldi, çocuklarını öptü sonra da koynuma girdi yattı. Sabah da erkenden işe gitti' dedi. Sen o gece eşinin eve enerjisinin geldiğini hissettin mi? Muhakkak geliyor bence. Annem onu her anlattığında içime dert olur."