Yasak Elma'nın yıldızları bakın nerede görüntülendiler

Şevval Sam, Eda Ece, Melisa Doğu ve Murat Aygen gibi yıldızların katıldığı kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

Şevval Sam, "Ne zamandır böyle bir gece yapmak istiyorduk. Bu geceye nasipmiş. Yemek yedik, şarkılar söyledik ve çok eğlendik. Bütün kurtlarımızı döktük" ifadelerini kullandı.

Gecede sahne alan Şevval Sam, oyuncu ve ekip arkadaşlarıyla şarkılar söylerken, Eda Ece ise sahneye çıkarak stand-up gösterisi yaptı.