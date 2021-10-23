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Yasak Elma'nın yıldızları bakın nerede görüntülendiler

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Yasak Elma'nın yıldızları bakın nerede görüntülendiler

Yasak Elma dizisinin yıldızları önceki akşam Gümüşsuyu'nda bulunan bir restoranda bir araya geldi. Dizinin oyuncuları, "100'üncü bölüm kutlaması için buluştuk" dedi

Şevval Sam, Eda Ece, Melisa Doğu ve Murat Aygen gibi yıldızların katıldığı kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

Şevval Sam, "Ne zamandır böyle bir gece yapmak istiyorduk. Bu geceye nasipmiş. Yemek yedik, şarkılar söyledik ve çok eğlendik. Bütün kurtlarımızı döktük" ifadelerini kullandı.

Gecede sahne alan Şevval Sam, oyuncu ve ekip arkadaşlarıyla şarkılar söylerken, Eda Ece ise sahneye çıkarak stand-up gösterisi yaptı.

Yasak Elma'nın yıldızları bakın nerede görüntülendiler

Yasak Elma'nın yıldızları bakın nerede görüntülendiler

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