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Vokaliste doğum günü kutlaması

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Vokaliste doğum günü kutlaması

Uzun bir süreden beri Hakan Altun'un vokalistliğini yapan Funda Gürses, yaş gününü arkadaşlarının organize ettiği eğlence dolu bir partiyle kutladı.

Kozyatağı Hilton Otel'in içinde yeni açılan Efrouz'da düzenlenen doğum günü partisinde Hakan Altun, 20 yıldır birlikte çalıştığı vokalisti Gürses'i bu özel ve mutlu gününde yalnız bırakmayarak sürpriz yaptı. İlgi Gövsa'nın özel konuklarıyla yakından ilgilendiği gecede Gürses, "Bu sürpriz benim için çok anlamlı ve güzel oldu. İyi ki hayatımda varsınız. Hayat dostlarla daha güzel" sözleriyle doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti.

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