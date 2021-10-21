Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra zor bir dönem geçiren Alişan, uzun süre uzak kaldığı ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Son dönemde konser programlarına da başlayan ünlü sanatçı, bir televizyon programın sunuculuğu için TRT ile anlaşma yaptı.

HAFTA İÇİ HER SABAH EKRANDA OLACAK

Son olarak geçtiğimiz sezon Star TV'de Demet Akalın ile Sabah Sabah isimli programı sunan Alişan, TRT ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanacak olan İyi Fikir adlı programın sunuculuğunu yapacak.

YEĞENLERİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Kardeşinin çocuklarını yalnız bırakmayan Alişan, Eyşan ve Ceylan'a babalık yaparak sık sık kardeşinin mezarına gidiyor. Yaptıklarıyla övgü alan ünlü sanatçı, şu sıralar eşi Buse Varol ve arkadaşlarıyla birlikte Monaco'da tatil yapıyor.

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