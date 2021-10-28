Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi - Haberler
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Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

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Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi Ünlü şarkıcı Bilal Sonses sevenleri ile Konya'nın Akşehir ilçesinde buluştu.

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

KONYA - Ünlü şarkıcı Bilal Sonses sevenleri ile Konya'nın Akşehir ilçesinde buluştu. Hayranlarının coşturan Bilal Sonses'e konserde doğum günü sürprizi yapıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 2. Grupta mücadele edecek olan Akşehir Spor, sezon açılışı ve Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir konser etkinliği düzenledi. Akşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca Turizm Derneği, Nasreddin Hoca Vakfı, Akşehir Spor Yönetimi ve sponsorların desteği ile gerçekleştirilen gecede konser öncesi ünlü sunucu ve şovmen Doğukan Alsay şovları ile seyirciyi coşturdu. Konser başlamadan Akşehir Spor için hazırlanan klip dev ekranda gösterilirken, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada 31 Ekim'de oynanacak ilk maçtan itibaren Akşehir Spor'un sahalarda tarih yazacağını belirtip, bu sezon 3. Lig için çaba göstereceklerini söyledi. Akşehir Spor alt kadrosu ve as takımının konsere gelen seyircilere tanıtıldığı gecede sponsorlara, katkı sağlayan kurumlara ve taraftarlar derneği başkanlarına teşekkür belgesi verildi. Ardından ünlü şarkıcı Bilal Sonses, sahneye çıkarak konser verdi.

Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

Soğuk havaya rağmen Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce kişiye birbirinden güzel şarkıları ile keyifli saatler yaşatan Bilal Sonses'e bir gün sonra doğum günü olması nedeniyle sürpriz yapılarak doğum günü pastası da kestirildi. Bu sırada binlerce kişinin de 'iyi ki doğdun Bilal' diye bağırması sanatçıya duygulu anlar yaşattı. Konser sonunda sanatçıya Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir plaket takdim edildi.

Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

Konya'da hayranlarıyla buluşan Bilal Sonses'e doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Cemal Filiz - Son Dakika Haberleri
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