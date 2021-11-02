Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kimdir?

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Üç Kuruş dizisine güzel oyuncu Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Leyla karakterinin dansı damga vurdu. Çete lideri Kartal'ın kardeşi olan Leyla, komiser Efe'nin ve ağabeyinin önünde Roman havalarıyla göbek attı.

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe ve Uğur Yıldıran gibi isimlerin rol aldığı Üç Kuruş dizisi, dün akşam Show TV ekranında yayınlandı. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un ilk bölümüne Leyla'nın düğündeki dans performansı damga vurdu.

DANSIYLA HAYRAN BIRAKTI

Mahalledeki düğüne gelen Leyla, mafya lideri abisini uzaktan izleyen Organize Şube'de komiser olan Efe'nin yanına giderken kendisini gazeteci olarak tanıttı. Düğüne tek girmek istemediğini söyleyerek Efe'nin koluna giren Leyla, etraftaki kadınlardan kendisini dans kaldırmasını istedi.

ÜÇ KURUŞ'UN LEYLASI ASLIHAN MALBORA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim almış, ardından ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.

İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynamıştır. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çekmiştir.

ROLÜ İÇİN BARMENLİK VE ROMAN DANS EĞİTİMİ ALDI

Dizide Kartal'ın kardeşi Leyla'yı canlandıran Aslıhan Malbora, rolünü "Leyla çok akıllı, okumuş ve manipülatif bir karakter. Aslında kendine mahalle dışında bir hayat kurmaya çalışmış fakat maruz kaldığı ırkçılıktan dolayı kendini yine mahallede bulmuş" sözleriyle anlattı. Üç Kuruş'u hazırlık sürecinden itibaren çok keyif aldığı bir iş olarak gören Malbora, dizi için barmenlik eğitiminin yanında Uraz Kaygılaroğlu ile Roman dansı dersi aldığını da dile getirdi.

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