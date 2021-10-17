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Tarkan'dan dikkat çeken Adele paylaşımı!

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Tarkan'dan dikkat çeken Adele paylaşımı!

Dünyaca ünlü sanatçı Adele'in "Easy On Me" isimli yeni şarkısına Tarkan paylaşımı!

6 yıl aradan sonra ilk defa şarkı yayınlayan Adele için "Nihayet kalbe dokunan bir şarkı. Harikasın Adele" paylaşımı yapan megastar Tarkan, beğenisini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

19 Kasım Cuma günü yayınlanacak yeni albümü "30"un perdelerini aralayan "Easy On Me" şarkısının klibinde Adele, Cannes Grand Prix ödüllü yapımcı Xavier Dolan ile birlikte çalıştı. 2015 yılının en çok dinlenen şarkılarından "Hello"nun klibinin geçtiği evde başlayan yeni klip, Adele'in kaldığı yerden devam ettiği mesajını vurguluyor. Adele, geçen hafta başında yeni albümünü duyurmakla birlikte albüme ilham veren yaşantısını anlattığı bir notu sosyal medyadan paylaşarak büyük ilgi toplamıştı.
Tarkan'dan dikkat çeken Adele paylaşımı!

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Haber: Tarkan'dan dikkat çeken Adele paylaşımı! - Haberler Magazin
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