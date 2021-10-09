Taner Ölmez'in yeni projesi belli oldu. İşte partneri...
'Medcezir' ve 'Mucize Doktor' dizileriyle yıldızı parlayan Taner Ölmez'in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncuya dizideki partneri de belli oldu. İşte detaylar...
Aybüke Pusat ve Taner Ölmez, 'Alef' dizisinin ikinci sezonunda başrolü paylaşacak. Oyuncular, djital platformda yayınlanacak proje için çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde izleciyle buluşacak yapım için Pusat ile Ölmez, okuma provasında buluştu. (Milliyet)
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