Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir - Haberler Magazin
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Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir

Benzemez Kimse Bize programının yayından kaldırılmasını Bülent Ersoy'un yersiz kaprislerine bağlayan Mustafa Keser, "Olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak" demişti. Bu açıklamaların ele alındığı Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Keser, ekrandaki "Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu" ifadesine çok sinirlenerek adeta çileden çıktı. Seren Serengil'in "Neden şimdi açıklamıyorsunuz" sorusunu ise "Lafın kötüsü eşeğe söylenir. Gerekli açıklamaları sonra yapacağım" dedi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programı 2 bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırıldı. Programa son verilmesine sebep olan aksaklıkların nedeninin Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumları olduğunu dile getiren Keser, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanın çıkışında ise "Önümüzdeki günlerde bu hususta çok geniş, olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak" demişti.

"BÜLENT ERSOY'U YERDEN YERE VURDU" İFADESİNE ÇOK SİNİRLENDİ

Mustafa Keser'in magazin gündeminde olay yaratan bu açıklamaları Seren Serengil, Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın sunduğu Söylemezsem Olmaz programında ele alındı. Ekranda "Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu" yazmasına çok sinirlenen Mustafa Keser ise telefonla canlı yayına bağlanarak tepkisini dile getirdi.

"LAFIN KÖTÜSÜ EŞEĞE SÖYLENİR"

Söylediklerinin ve yaptığı açıklamalarının "yerden yere vurmak" ile ilişkilendirilemeyeceğini savunan Keser, Bülent Ersoy ile ilgili açıklamalar için "Neden şimdi yapmıyorsunuz?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Yapacağım. Şimdi özür dilerim, bizde bir laf var. 'Lafın kötüsü eşeğe söylenir' diye bir laf vardır, halk tabiri. Bugün açıklamamla ilgili bantımı hazırlayacağım ve size servis edeceğim diyorum. Bununla ilgili bir şey sormayın, gerekli açıklamaları yapacağım."

Haberler.com - Magazin Haberleri
Emre İliksiz
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Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak

Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak

 Mustafa Keser'den şok eden Bülent Ersoy açıklaması

Mustafa Keser'den şok eden Bülent Ersoy açıklaması
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Haber: Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir - Haberler Magazin
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