Songül Karlı yüzüne Fransız askısı yaptırdı
Ünlü sanatçı Songül Karlı, geçtiğimiz hafta Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' programının sunuculuğunu üstlenmişti. Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde yüzüne Fransız askısı yaptırdı
' Gelinim Mutfakta' programının geçtiğimiz hafta sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, Fransız askısı yaptırdı.
Ünlülerin estetik cerrahı Kıvanç Emre Davun'a operasyonu yaptıran sanatçı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaştı.
Davun'la video'sunu yayınlayan Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı. Sanatçı, yüzündeki değişimleri de takipçilerine anlattı.