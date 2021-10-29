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Sinem Öztürk setlere dönüyor! İşte yeni dizisi

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Sinem Öztürk setlere dönüyor! İşte yeni dizisi

Fenomen diziler "Arka Sıradakiler" ve "Kiralık Aşk" başta olmak üzere birçok önemli projede rol alan Sinem Öztürk Uslu, setlere dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu bu sezonun en çok izlenen yeni dizilerinden "Evlilik Hakkında Her Şey"le seyirci karşısına çıkacak. Uslu, MF Yapım'ın FOX için çektiği Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya ve Sumru Yavrucuk gibi ünlü oyuncuları buluşturan projede Melisa Önal karakterine hayat verecek ve 7. bölümünden itibaren kamera karşısına geçecek. The Split" dizisinin yerli uyarlaması olan "Evlilik Hakkında Her Şey"i Yusuf Pirhasan yönetiyor.

Sinem Öztürk setlere dönüyor! İşte yeni dizisi

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