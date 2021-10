Sinem Öztürk setlere dönüyor! İşte yeni dizisi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haber ine göre başarılı oyuncu bu sezonun en çok izlenen yeni dizilerinden " Evlilik Hakkında Her Şey "le seyirci karşısına çıkacak. Uslu, MF Yapım'ın FOX için çektiği Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya ve Sumru Yavrucuk gibi ünlü oyuncuları buluşturan projede Melisa Önal karakterine hayat verecek ve 7. bölümünden itibaren kamera karşısına geçecek. The Split" dizisinin yerli uyarlaması olan "Evlilik Hakkında Her Şey"i Yusuf Pirhasan yönetiyor.