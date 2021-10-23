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Şebnem Ferah aylar sonra görüntülendi

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Şebnem Ferah aylar sonra görüntülendi

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, koronavirüs nedeniyle kendisini uzun süredir eve kapatmıştı. Ünlü şarkıcı, uzun bir süre sonra ilk kez ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Pandemi sürecini evinde geçiren ve nadir dışarı çıkan Şebnem Ferah, Yeniköy'de görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle gelen konser tekliflerinin hepsini geri çeviren sanatçı, arkadaşına ziyarete gittiğini belirtti. Ferah, "Konser ve albüm yapacak mısınız?" sorusuna, "Yeni bir albüm hazırlığı içerisindeyim. Şarkıları kendim yazdığım için o süreç biraz uzun sürebiliyor. Acelem yok" yanıtını verdi. Sanatçının kilo aldığı da görüldü.

Şebnem Ferah aylar sonra görüntülendi

Şebnem Ferah aylar sonra görüntülendi

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