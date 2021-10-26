Sami Saydan kimdir? Sami Saydan hayatı ve biyografisi! Sami Saydan kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sami Saydan kimdir? Sami Saydan hayatı ve biyografisi! Sami Saydan kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Sami Saydan kimdir? Sami Saydan hayatı ve biyografisi! Sami Saydan kaç yaşında, nereli?

Açıklamaları ile gündem olan Sami Saydan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sami Saydan hakkında merak edilenler. Sami Saydan hayatı ve biyografisi. Sami Saydan kimdir?

Haberi Kaydet

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sami Saydan merak konusu oldu. İşte Sami Saydan hakkında merak edilen Sami Saydan kimdir, Sami Saydan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SAMİ SAYDAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ağustos 1973

Kaç yaşında: 48yaşında

01 Ağustos, 1973 Siirt doğumlu Sami Saydan görüntü Yönetmeni olarak çalışıyor. Görüntü yönetmenliğine 2003 yılında başladı, 24 film ve dizinin görüntü yönetmenliğini, 2014'ten itibaren iki dizinin yönetmenliğini yaptı.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title