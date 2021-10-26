Sami Saydan kimdir? Sami Saydan hayatı ve biyografisi! Sami Saydan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sami Saydan merak konusu oldu. İşte Sami Saydan hakkında merak edilen Sami Saydan kimdir, Sami Saydan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SAMİ SAYDAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ağustos 1973

Kaç yaşında: 48yaşında

01 Ağustos, 1973 Siirt doğumlu Sami Saydan görüntü Yönetmeni olarak çalışıyor. Görüntü yönetmenliğine 2003 yılında başladı, 24 film ve dizinin görüntü yönetmenliğini, 2014'ten itibaren iki dizinin yönetmenliğini yaptı.

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