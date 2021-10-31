Sahne kıyafeti değişti

Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan kısa süre soran Gloria Jeans'in sahibi Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladıktan sonra Hadise, tarzını değiştirdi. Bugüne kadar kendisine gelen eleştiriler karşısında feminist bir duruş sergileyen ve her yapılan haber den sonra duruşunu sergileyen Hadise değişti.

Daha önceleri sahne kıyafetleri olarak seksi kıyafetler tercih eden Hadise, dün akşamki konserinde tulum tarzında kapalı bir elbise giydi. Dinçerler'in ailesi tarafından istenmeyen gelin olduğu iddia edilen Hadise'nin sahne kıyafetlerini artık kapalı seçmesi tartışma çıkardı. Hadise daha önce müzik klibinin RTÜK tarafından ceza yemesine sosyal medyadan bir yazı ile cevap vermiş ve klibi sosyal medyasından yayınlamıştı.

Sahne kıyafetlerini ise seksi tercih eden Hadise, Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlşadıktan ve ailesi ike tanıştıktan sonra değiştiği görüldü. Kaan Yıldırım ile kıskançlık nedeniyle ayrılan Hadise'nin Mehmet Dinçer ile ilişkisinde ise değişmesi sosyal medyada tartışmaya açıldı.