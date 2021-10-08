Şahan Gökbakar, Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerini tiye aldı

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaştığı Sırbistan maçında TRT Spor spikerinin, oyuncu Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumadan diğer oyuncuların isimlerini saymaya başladı. İmamoğlu'nun soyadını söylemediği için sosyal medyada gündem olan spikere bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi.

SEVİLAY İMAMOĞLU ÖCAL'IN SOYADINI ANONS ETMEDİ

Maçı canlı yayınlayan TRT Spor'da spiker, kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini anons ederken bir süre duraksadı. Bu kısa duraklamanın ardından spiker, Sevilay İmamoğlu Öcal'ı sadece ismiyle anons etti. Spiker, daha sonra anons ettiği kadrodaki diğer tüm sporcuların ismini ve soyadını söyledi.

"ENDİŞE KAYNAKLI BEYİNSEL ELEKTRİK KESME OLAYI"

Gündemle ilgili olaylara kendi üslubuyla cevap veren Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoya, "TRT Spor spikerinin, Hentbol Kadın Milli Takım oyuncumuz Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumadığı anların temsili canlandırması. Benim tahminim kesin böyle oldu. Not: Endişe kaynaklı beyinsel elektrik kesme olayı bu bence… Ama Öcal kısmında herhalde Burhan Öcal adlı sanatçı yasaklıdır falan diye okumadı" notunu ekledi.

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