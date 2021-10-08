Şahan Gökbakar, Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerini tiye aldı - Haberler Magazin
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Şahan Gökbakar, Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerini tiye aldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başarılı komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın oynadığı maçta, oyuncu Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan TRT Spor spikerini çektiği bir video ile tiye aldı. Videoyu Instagram hesabından paylaşan Gökbakar, "Endişe kaynaklı beyinsel elektrik kesme olayı bu bence" diyerek tepkisini de gösterdi.

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaştığı Sırbistan maçında TRT Spor spikerinin, oyuncu Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumadan diğer oyuncuların isimlerini saymaya başladı. İmamoğlu'nun soyadını söylemediği için sosyal medyada gündem olan spikere bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi.

SEVİLAY İMAMOĞLU ÖCAL'IN SOYADINI ANONS ETMEDİ

Maçı canlı yayınlayan TRT Spor'da spiker, kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini anons ederken bir süre duraksadı. Bu kısa duraklamanın ardından spiker, Sevilay İmamoğlu Öcal'ı sadece ismiyle anons etti. Spiker, daha sonra anons ettiği kadrodaki diğer tüm sporcuların ismini ve soyadını söyledi.

"ENDİŞE KAYNAKLI BEYİNSEL ELEKTRİK KESME OLAYI"

Gündemle ilgili olaylara kendi üslubuyla cevap veren Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoya, "TRT Spor spikerinin, Hentbol Kadın Milli Takım oyuncumuz Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumadığı anların temsili canlandırması. Benim tahminim kesin böyle oldu. Not: Endişe kaynaklı beyinsel elektrik kesme olayı bu bence… Ama Öcal kısmında herhalde Burhan Öcal adlı sanatçı yasaklıdır falan diye okumadı" notunu ekledi.

Şahan Gökbakar, Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerini tiye aldı

Önce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturduÖnce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturdu

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Şahan Gökbakar, Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerini tiye aldı
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Haber: Şahan Gökbakar, Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumayan spor spikerini tiye aldı - Haberler Magazin
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