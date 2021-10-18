Reyhan Karaca'dan Gökay Kalaycıoğlu'na şaşkına çeviren itiraf: Uzaylılarla iletişim kurdum

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Reyhan Karaca oldu. Çocukluğunun setlerde geçtiğini söyleyen Karaca, şarkıcılık kariyerinden ve özel hayatından bahsetti.

Hislerinin çok kuvvetli olduğunu söyleyen şarkıcı; kardeşinin, babasının ve teyzesinin ölümü ile 11 Eylül olaylarını rüyasında gördüğünü söyledi.

Karaca, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Çocukluğun nasıl geçti?", "Şöhret olmanın bedelini bekar kalmakla mı ödedin?", "Affetmeyeceğin şey ne?", "Zerrin Özer'le yolların nasıl kesişti?" ve "Ölümden korkuyor musun?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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