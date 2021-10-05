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Oyuncu Bestemsu Özdemir ile şef Yağız İzgül el ele

Hürriyet - Haberler | Magazin
Oyuncu Bestemsu Özdemir ile şef Yağız İzgül el ele

EL ELE GELDİLEROyuncu Bestemsu Özdemir ile şef Yağız İzgül, önceki akşam Levent'teki bir mekana el ele girerken objektife yansıdı.

EL ELE GELDİLER

Oyuncu Bestemsu Özdemir ile şef Yağız İzgül, önceki akşam Levent'teki bir mekana el ele girerken objektife yansıdı. O sırada patlayan flaşlar, yeni sevgilileri şaşırttı. İkili, soruları yanıtsız bırakarak mekana girdi.

DETAYLI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

Bestemsu Özdemir ile Yağız İzgül çıkışta da konuşmamayı tercih etti. İzgül hızlıca aracına binerken, güzel oyuncu "Köpeğim evde yalnız. Daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız" demekle yetindi.

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Haber: Oyuncu Bestemsu Özdemir ile şef Yağız İzgül el ele - Haberler Magazin
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