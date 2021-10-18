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Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalandı

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, kardeşinin sahibi olduğu restorandaki yan komşusuyla kavga etti. Akalın'ın " Okan'ın can güvenliği yok. Mekanda alıkoymuşlar" demesinin üzerine polis, basın mensupları ve çiftin arkadaşları mekana gitti. Çıkan kavgada Okan Kurt'un babası Abdi Kurt'a ait parçalanan arabanın son görüntüsü de kameralara yansıdı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün akşam sosyal medya hesabından yayınladığı videoda eski eşi Okan Kurt'un kardeşinin sahibi olduğu restoranının yan tarafındaki komşularıyla kavga ettiği hatta mekanda alıkonulduğunu söyledi. "Okan'ın can güvenliği yok" diyen şarkıcı, polislerin ve basın mensuplarının olay yerine gitmesini istedi.

OKAN KURT: CUMHURBAŞKANI'NIN HATRINA SUSTUK

Kavga sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Okan Kurt, "Ben kız kardeşimin dükkanına geldim. Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonrada onlar öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de öyle bir cevap verdik. Tehdit burada bir arkadaş var, ben 'Cumhurbaşkanı'nın berberiyim' diyor. 'Ben bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk. Ama ben burada 'Bu sokağın sahibiyim' bilmem ne, bunlar doğru şeyler değil. Gelmişler burada bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme 'Siz buradan gideceksiniz' tehditleri. Arabamızı parçalamışlar, babamın arabasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler"

KURT'UN BABASININ ARABASI PARÇALANDI

Çıkan kavgada Okan Kurt'un arabası da parçalandı. Çok sayıda polis ekibinin geldiği olay yerinde Kurt'un babasının arabasının silecekleri ve dikiz aynaları kırıldı. Olay yerinde basın mensuplarıyla konuşan Kurt, "Bu mu insanlık. Bakın arabayı ne hale getirmişler" dedi.

Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalandı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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