Nuray Hafiftaş ne zaman öldü? Nuray Hafiftaş neden öldü? sorularına yanıt aranıyor. Türk halk müziğinin yeşil gözlü kraliçesi olarak anılan Nuray Hafiftaş 3 yıl önce kansere yenik düştü. Ünlü şarkıcı, 2 gün önce ölüm yıl dönümünde tüm severleri tarafından tekrar anıldı. Peki, Nuray Hafiftaş kimdir? Nuray Hafiftaş öldü mü, ne zaman öldü? Nuray Hafiftaş kaç yaşında öldü? Nuray Hafiftaş ölüm nedeni nedir?

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Nuray Hafiftaş 2 Kasım 1962 tarihinde Azeri kökenli bir ailede Çıldır'da doğdu. İlkokulu Taksim'de okudu. İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu.

Sanatçının son albümünde ise kendisine ait "Be Hey Gafil" ve "Yavrular" isimli iki bestesi bulunuyor. Türk Halk Müziği'nin çağdaş, otantizm'e asla ihanet etmeyen ama teknoloji'ye açık bir neferi oldu. Zaman oldu kendi kulvarında birlikte yarıştıkları meslektaşlarının albümlerinde vokal yapacak kadar alçak gönüllü ve özverili oldu. Nuray Hafiftaş'ın Türk Halk Müziği klasik sanatçıları literatürüne girmesine neden olan özellikleri kuşkusuz sadece bunlar değil. "Eyvah Gönül" de ürettikleri eserlerden biri. Star Prodüksiyon etiketiyle piyasaya çıkan Yazı Bir Dert Kışı Bir Dert isimli son albümünün prodüktörlüğünü Yusuf Savaş üstlendi. 12 eserden oluşan bu albüm yaklaşık dört yıl aradan sonra çıktı.

NURAT HAFİFTAŞ NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Nuray Hafiftaş, Uzun bir süre kalın bağırsak kanseri tedavisi görmüştür. 14 Şubat 2018'de 55 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 15 Şubatta Teşvikiye Camii'nde düzenlenen devlet töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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