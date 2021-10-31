Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Benim Hayatım 'Hayat' kimdir, kim canlandırıyor?

Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizideki oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Peki, Benim Hayatım 'Hayat' kimdir, kim canlandırıyor?

BENİM HAYATIM 'HAYAT' KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki 'Hayat' karakterini Nilsu Berfin Aktaş canlandırmaktadır.

BERFİN NİLSU AKTAŞ KİMDİR?

Berfin Nilsu Aktaş, 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2018 yılında; Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüri koltuğunda oturduğu Geleceğin Starı yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Berfin Nilsu Aktaş'ın ilk dizi deneyimi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisidir. Dizide Gökçe karakterine hayat veren Berfin Nilsu Aktaş, 1.70 metre boyunda ve 52 kilodur.

Nilsu Berfin Aktaş yeni başlayacak olan Benim Hayatım dizisinde başrol oynayacak.

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