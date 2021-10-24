Murathan Mungan'a yakışmadı

Magazinsortie'nin haber ine göre; İstanbul Vadi Açıkhava, bu sefer dev bir projeyi ağırladı. Birbirinden ünlü isimler serisinde Türk Edebiyat sahnesinin en güçlü kalemlerinden şair, yazar Murathan Mungan 'ın sözlerini yazdığı şarkıları senfoni orkestrası eşliğinde söylediler. Maskeli Balo, Telli Telli, Eskiden, Çember, Fırtına, Ağır Kapı, Nilüfer, Olmasa Mektubun, Aşk Yeniden gibi ezbere bilinen Murathan Mungan imzalı şarkılar senfonik düzenlemelerle 19 Ekim akşamı Vadi Açıkhava'da seyircisiyle buluştu.

Murathan Mungan Şarkıları'nın Senfoni Orkestrası ile yeniden yorumlandığı konserin kadrosunda Demet Sağıroğlu ve Ceylan Ertem gibi güçlü yorumcularla birlikte sevilen ünlü oyuncular da yer aldı. Yıllar önce oynadığı Rent müzikalindeki performansıyla çok beğenilen Pelin Akil, kendi yazdığı ve yorumladığı parça ile 2021 Number1 Video Müzik ödüllerinde "En İyi Dizi Şarkısı" ödülünü alan Başak Gümülcinelioğlu, oyunculukları kadar yorumcu olarak da çok beğenilen Uraz Kaygılaroğlu ve Tansel Öngel . Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası gecede kadrodaki sanatçılara eşlik etti.

Hiç ara vermeden 2,5 saat sahnede performans sergileyen senfoni orkestrası ve şarkılara sesleri ile hayat veren sanatçılar, izleyicileri büyüledi. Duygusal anların eğlenceli dakikalarla renklendiği konserde, izlemeye gelen binlerce kişi her bir şarkıya dev koro halinde eşilk etti.

Murathan Mungan'ın da seyiricler arasında olduğu konseri izlemeye gelenler arasında; Keremecem, Murat Dalkılıç, İpek Bilgin, Yargı dizisi oyuncuları, Seren Serengil gibi ünlü isimler de yer aldı.

Murathan Mungan'ın imzasını taşıyan şarkıların senfonik aranjmanları aynı zamanda projenin müzik direktörü de olan Alper Kömürcü'ye ve proje daha önce Senfonik Şebnem Ferah, Senfonik İbrahim Tatlıses, Broadway'den İstanbul'a Müzikaller, Senfonik Divalar-Nilüfer gibi çok ilgi gören projelere imza atan Nurcan Karaca'ya ait.

MURATHAN MUNGAN'A YAKIŞMADI

Murathan Mungan'ın şiirlerinin senfoni orkestrası ile yorumlandığı bu gece esasında bir yıl önce gerçekleşecekti. Gerek pandemi gerekse de elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen konser sürprizleri de beraberinde getirdi. Bir yıl önce düzenlenen basın toplantısında efsane sanatçılar Gülden Karaböcek ve Derya Köroğlu'da Ceylan Ertem ile birlikte hazır bulunmuşlardı. Bir yıl aradan sonra gerçekleşen konserde Ceylan Ertem yerini korurken Kalben, Derya Köroğlu ve Gülden Karaböcek'in olmaması dikkat çekti. Ceylan Ertem'e Demet Sağıroğlu ve oyuncular ilave edilmiş. Bu değişiklik esasında Murathan Mungan'a yakışmadı. Zira 50 yıllık sanatçılar söz konusu. Geçen yarım asıra rağmen hala canlı söyleyen efsanelere bu yapılmamalıydı. Geçen yıl açıklandığı gibi iki sanatçı daha konserde olsa programın akışı yine bozulmazdı. Bilakis daha çok konsere renk katarlardı.