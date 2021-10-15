Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, usta oyuncuyu kızdırdı: Biraz frene bas, durul artık - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, usta oyuncuyu kızdırdı: Biraz frene bas, durul artık

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, usta oyuncuyu kızdırdı: Biraz frene bas, durul artık

Usta oyuncu Yalçın Özden, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki programına konuk oldu. Oyunculuk kariyerinden bahseden Özden, Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil hakkında da konuştu.

Yazar Burak Codur'un sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki'nin bu haftaki konuğu Türk tiyatrosunun usta ismi Yalçın Özden oldu. Sanat dünyasına başlama hikayesinden bahseden oyuncu, şarkıcı Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olduğu için gündeme bomba gibi düşen eski rol arkadaşı Mehmet Ali Erbil'e de sitem etti.

Yalçın Özden, Burak Codur'un "Böyle bir başarı yakalayacağını hayal ediyor muydun?", "Oyuncu olmasaydı ne olurdu?" ve "Arabesk dinleyenler kıro mudur?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim

Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Derya Tuna Burak Özçivit Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Emre Belözoğlu Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, usta oyuncuyu kızdırdı: Biraz frene bas, durul artık - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 11:33:18. #1.17#