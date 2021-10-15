Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, usta oyuncuyu kızdırdı: Biraz frene bas, durul artık
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Usta oyuncu Yalçın Özden, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki programına konuk oldu. Oyunculuk kariyerinden bahseden Özden, Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil hakkında da konuştu.
Yazar Burak Codur'un sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki'nin bu haftaki konuğu Türk tiyatrosunun usta ismi Yalçın Özden oldu. Sanat dünyasına başlama hikayesinden bahseden oyuncu, şarkıcı Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olduğu için gündeme bomba gibi düşen eski rol arkadaşı Mehmet Ali Erbil'e de sitem etti.
Yalçın Özden, Burak Codur'un "Böyle bir başarı yakalayacağını hayal ediyor muydun?", "Oyuncu olmasaydı ne olurdu?" ve "Arabesk dinleyenler kıro mudur?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.
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