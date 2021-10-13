Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar sessizliğini bozdu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar sessizliğini bozdu

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar sessizliğini bozdu

Oyuncu Nergis Kumbasar, önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'ı mesaj yoluyla taciz etmesi hakkında konuştu. İşte detaylar...

'Karpuz' isimli şarkısı ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti. Ece Ronay, ayrıca ünlü şovmenin kendisine gönderdiği, "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum." şeklindeki mesajını da yayınlamıştı.

Erbil, hakkında ortaya atılan bu iddiaları yalanladı.

"AÇIKLAMASI BENİ MUTLU ETTİ"

Bütün bu yaşananların ardından Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan konu hakkında ilk açıklama geldi. Kumbasar, "Mehmet Ali kamuoyundan özür diledi. Bundan sonra sosyal medyadan yürümeyeceğini söyledi. Son açıklaması beni de mutlu etti. Konu kapandı bence" dedi.

Kızı Yasmin Erbil hakkında da konuşan Kumbasar, "Yasmin'in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Zaten Londra'da eğitim aldı. Çalıştığı bir oyuncu koçu var" dedi.

Kumbasar girdiği mağazada kışlık ayakkabı baktı.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar sessizliğini bozdu

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar sessizliğini bozdu

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar sessizliğini bozdu

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil: Artık takibe takip yapacağım

Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil: Artık takibe takip yapacağım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Sergio Perez Serdar Aziz Caner Erkin Şenol Güneş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fatih Terim Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar sessizliğini bozdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 00:00:19. #1.11#