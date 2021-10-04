Masum oyunları vahşi cinayetlerle buluşturan Squid Game, hangi mesajları veriyor?

Netflix'in orijinal Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, kısa sürede platform üzerindeki popüler yapımlardan biri oldu. Squid Game, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesini konu alıyor.

İKİNCİ SEZONU MERAK KONUSU OLDU

Güney Kore yapımı gerilim-aksiyon dizisinin 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan ilk sezonun ardından, şimdiden 2. sezonu merak konusu oldu.

Peki heyecan dolu dizinin verdiği mesajlar ne? İlk sezonu izlenme rekorları kıran yapımın 2. sezonu gelecek mi?Ayrıntıları videomuzdan izleyebilirsiniz.

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