Kuruluş Osman'dan afiş geldi! Yeni oyuncular ilk kez görüldü - Haberler Magazin
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Kuruluş Osman'dan afiş geldi! Yeni oyuncular ilk kez görüldü

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Kuruluş Osman'dan afiş geldi! Yeni oyuncular ilk kez görüldü

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ve Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, 3. sezonu ile ekranlara merhaba diyecek. 6 Ekim Çarşamba günü ekranlara dönecek olan dizinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstleniyor. Uzun bir aradan sonra sevenlerin karşısına farklı bir rolle çıkmaya hazıranan Şeyma Korkmaz dizinin afişi yayınlayarak heyecan yarattı.

Beni Affet'ten sonra bir projede yer almayan Şeyma Korkmaz nihayet bu sezon yeni bir projeyle ekrana döndü. Korkmaz, ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Korkmaz, Bozdağ Film tarafından çekilen ve üçüncü sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan diziyle yeniden hayranlarının karşısına çıktı.

Şeyma Korkmaz, Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun daha tanıtım filmlerinde dikkati çekmeyi başardı. Dizinin izleyicileri Korkmaz'ın duruşu, tavrı ve tarzıyla yeni sezona damgasını vuracak karakterlerden biri olacağına dikkat çekildi. Yeni rolüyle hayranlarından tam not alan Şeyma Korkmaz'ın geri dönüşü büyük bir sevinçle de karşılandı. Hayranları Korkmaz'ın Kuruluş Osman'a çok yakıştığına dikkat çekti.

Sekiz sezon boyunca dizinin baş karakteri Feride'yi canlandıran Korkmaz, kariyerindeki büyük çıkışı da Beni Affet dizisiyle yapmıştı. Genç oyuncu özellikle Ortadoğu ve Arap dünyasında çok sevilen bir oyuncu haline gelmişti.

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