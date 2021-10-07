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Kubilay Aka sabaha karşı fena yakalandı

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Kubilay Aka sabaha karşı fena yakalandı

Son dönemin popüler oyuncularından olan Kubilay Aka, dün sabaha karşı Cihangir'de sarışın bir güzelle objektiflere yakalandı. Kameraları bir anda karşısında gören Aka ve sarışın güzel kısa süreli şok yaşadı. İşte çok konuşulacak o kareler...

Basın mensuplarını gören Aka'nın kız arkadaşı, hemen ünlü ismin yanından ayrılarak karşı kaldırıma geçti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aka, "Hanımefendi sadece arkadaşım. Mekanda oturduk. Yedik, içtik ve eğlendik" dediği sırada sarışın güzel araya girerek, "Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz. Verin" diyerek kahkaha atmasıyla Kubilay Aka bir şok daha yaşadı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, kız arkadaşına dönerek, "Ya ne alakası var. Biz sadece arkadaşız. Sizden rica ediyorum. Bu görüntüleri yayınlamayın. Bu tarz olaylar benim kariyerimi zedeliyor" diyerek dert yandı.

Daha sonra kız arkadaşının gelmesini bekleyen oyuncu, yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra kız arkadaşıyla birlikte oradan ayrıldı.

Oyuncu Kubilay Aka, "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum." sözleriyle sosyal medyada tepki toplamıştı.

Önceki gün İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Aka, söylemek istediğini ifade edemediğini belirterek, "Özür dilemediğim için özür dilerim." dedi

Kubilay Aka sabaha karşı fena yakalandı

Kubilay Aka sabaha karşı fena yakalandı

Kubilay Aka sabaha karşı fena yakalandı

Kubilay Aka sabaha karşı fena yakalandı

Kubilay Aka sabaha karşı fena yakalandı

Kubilay Aka sabaha karşı fena yakalandı

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Haber: Kubilay Aka sabaha karşı fena yakalandı - Haberler Magazin
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