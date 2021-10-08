Kubilay Aka'nın zor gecesi... 'Bu tarz olaylar kariyerimi zedeliyor' - Haberler Magazin
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Kubilay Aka'nın zor gecesi... 'Bu tarz olaylar kariyerimi zedeliyor'

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kubilay Aka'nın zor gecesi... 'Bu tarz olaylar kariyerimi zedeliyor'

YEDİK İÇTİK EĞLENDİKKubilay Aka önceki gece Cihangir'deydi.

YEDİK İÇTİK EĞLENDİK

Kubilay Aka önceki gece Cihangir'deydi. Sabaha karşı sarışın bir güzelle yürürken görüntülenen oyuncu, karşısında objektifleri bulunca şaşırdı. Genç kadın hemen uzaklaşarak karşı kaldırıma geçti, Aka ise "Hanımefendi arkadaşım. Mekanda oturduk, yedik içtik, eğlendik" diye açıklama yaptı.

KARİYERİMİ ZEDELİYOR

Araya giren kadın muhabirlere "Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz, verin" diye seslendi. Panikleyen Kubilay Aka, "Yahu ne alakası var!" diyerek tepki gösterdi:

"Biz sadece arkadaşız. Sizden rica ediyorum, bu görüntüleri yayınlamayın.Bu tarz olaylar kariyerimi zedeliyor."

Hürriyet - Magazin Haberleri
Kubilay Aka, gece vakti görüntülendiği güzel oyuncunun tepkisiyle adeta dumur oldu

Kubilay Aka, gece vakti görüntülendiği güzel oyuncunun tepkisiyle adeta dumur oldu
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Haber: Kubilay Aka'nın zor gecesi... 'Bu tarz olaylar kariyerimi zedeliyor' - Haberler Magazin
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