Kırmızı Oda dizisinde büyük sürpriz! Ünlü şarkıcı ve oyuncu konuk oldu

Sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Altuğ, Kırmızı Oda için setteki çalışmalarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Altuğ, "Yeni bir set, sürpriz" diyerek çektiği öz çekimi paylaştı.