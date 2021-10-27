Kerimcan Kamal kimdir? Kerimcan Kamal kaç yaşında, nereli? Kerimcan Kamal biyografisi!

Türk gazeteci, yazar, program yapımcısı ve sunucusu olan Kerimcan Kamal Doğa Rukay ile evlidir. HAayatı merak edilen Kerimcan Kamal kimdir? Kerimcan Kamal kaç yaşında, nereli? Kerimcan Kamal mesleği nedir? Kerimcan Kamal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KERİMCAN KAMAL KİMDİR?

3 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitede Sinema ve Televizyon bölümünde yaptı. Öğrencilik yıllarında reklam metin yazarlığı yaptı.

Kanal D, Star TV, Show TV'de muhabirlik, editörlük, haber koordinatörlüğü yaptı. 2001 yılında Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D Haber'de, araştırmacı gazetecilik programı Haber Özel'in genel yönetmenliğini devralarak ekran önüne çıktı.

Skytürk TV'nin kuruluşunda görev alan Kerimcan Kamal, 2004 yılında Tuncay Özkan, Tuncay Mollaveisoğlu ve Havva Can Göksu ile birlikte Kanaltürk TV'yi kurdu. Burada yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerini üstlendi.

Radyo 24 isimli bir haber radyosu kurdu. Televizyonda siyaset yorumculuğunun yanı sıra 'Züppe' isimli sohbet-eğlence programı yaptı.

Şubat 2019'da yayın hayatına başlayan 'Vurgun' dizisinde 'İbrahim' karakteriyle yer aldı.

Kafa dergisine köşe yazarlığı yaptı.

İkinci eşi Doğa Rutkay ile birlikte 'Güzel Kaybedenler' adlı kitabı yayımladı. 2018'de de 'Karşı' kitabını piyasaya sürdü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir butik otel işletme sahibidir.

ÖZEL YAŞAMI

1971 doğumlu olan Kerimcan Kamal, 2021 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

İlk evliliğinden bir erkek çocuğu olan Kerimcan Kamal, 2014 yılında ikinci evliliğini yaptığı Doğa Rutkay ile (biri kız biri erkek) ikiz çocuk babası oldu.

İyi derecede Almanca ve İngilizce konuşabilmektedir.

Kerimcan Kamal 1.79 metre boyunda, 78 kilo ve boğa burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @kerimcankamal, Twitter'da @kerimcankamal kullanıcı adıyla yer almaktadır.

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