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Kerem Alışık'ın Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldığı belli oldu

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Kerem Alışık'ın Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldığı belli oldu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Kerem Alışık, önceki akşam Etiler'de bulunan trafik ışıklarında görüntülendi. Alışık'ın diziden ayrılma nedeni ne? İşte detaylar...

ÇUKUROVA, ADANA (Snob Magazin) - Lüks aracıyla boğaz havası alan oyuncuya, "Murat Ünalmış ile Kavga ettiğiniz için mi diziden ayrıldınız?" sorusu yöneltildi. Alışık muhabirlerin bu sorusunu duymamazlıktan geldi.

Alışık'ın bu iddiayı yalanlamaması dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun Murat Ünalmış ile yaşadığı gerilim yüzünden diziye veda ettiği konuşuluyor.

NE OLMUŞTU?

3 sezondur Adana'da çekilen "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin 24 Nisan'da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı. Dizinin Fekeli'si Kerem Alışık ile Demir Yaman'ı Murat Ünalmış arasında tartışma çıkmıştı. Sete ara verilen tartışmada avukatına talimat veren Ünalmış, kendisine "Hıyar oğlu hıyar" diyen rol arkadaşı Alışık'tan şikayetçi olmuştu.

Kerem Alışık'ın Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldığı belli oldu

Kerem Alışık'ın Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldığı belli oldu

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